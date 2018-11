96-Angreifer Sarenren Bazee: Nach Zusammenprall Untersuchung im Krankenhaus

Für Sarenren Bazee kam Genki Haraguchi in die Partie. © imago/siwe

Sarenren Bazee trug eine deutlich sichtbare Blessur an der Stirn davon. © imago/DeFodi

Nach dem Spiel äußerte sich auch Manager Horst Heldt zu der Szene: Sarenren Bazee habe „sicherlich eine schwere Gehirnerschütterung“ erlitten. "Er hat gesagt, er will es probieren. Es fand ein Austausch statt und er war wieder normal und Herr seiner Sinne." Sarenren Bazee spielte also zunächst weiter. Dennoch war auch für den 22-jährigen Hannoveraner noch vor dem Pausenpfiff die Partie vorbei. Für ihn kam Genki Haraguchi in die Partie.