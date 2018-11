Hannover 96: Darum spielen Sarenren Bazee, Elez & Co. plötzlich wieder eine Rolle

Innenverteidiger Josip Elez (24) war fast schon als Fehleinkauf abgestempelt worden. Vor zehn Monaten kam der Kroate als Wintertransfer. Erst per Leihe, dann holte 96 ihn komplett, zahlte insgesamt drei Millionen Euro. Doch zunächst gab es nur sporadische Einsätze, und die waren meist eher mittelmäßig. Bis vor wenigen Wochen – erst Selbstkritik im großen Interview, dann unglaubliche Stabilität. Seit Wochen gehört Elez zu den Besten bei 96. Stabil, abgeklärt, locker. Und er ist nicht der einzige, der sich in der Krise vom Ergänzungsspieler zum Vorzeigeprofi mausert.

Saliou Sané: Er spielte von 2007 bis 2011 in den Nachwuchsteam der Roten und in der zweiten Mannschaft, den Sprung zu den 96-Profis hat er allerdings nie geschafft. Mit dem SC Paderborn war Sané in der zweiten Liga aktiv, dann bei der SG Sonnenhof Großaspach eine Spielklasse tiefer. Seit 1. Juli 2018 steht Sané im Kader des Karlsruher SC. © dpa

Adriano Grimaldi: Der in Göttingen geborene Deutsch-Italiener hat einen anderen Weg als seine beiden Brüder Nicola und Marco eingeschlagen, die beide Bundesliga-Basketballer sind. Von der Hannover U17 wechselte er 2008 zum SCW Göttingen. Über Sachsen Leipzig, Mainz 05 II, Fortuna Düsseldorf, Sandhausen, Osnabrück, Heidenheim und Münster kam er in diesem Sommer zum TSV 1860 München in Liga drei. © imago/osnapix

Felix Burmeister: In 50 Spielen schoss der Würzburger elf Tore für Hannover 96 II. Mit dieser Bilanz verabschiedete sich Innenverteidiger Burmeister nach drei Jahren im roten Dress gen Arminia Bielfeld. 122 Spiele später verließ er Deutschland und unterschrieb beim Vasas FC. In der ersten ungarischen Liga war er Stammkraft beim sechsmaligen Meister, bevor er in diesem Sommer bei der abgestiegenen Eintracht aus Braunschweig anheuerte. © imago/Hübner

Willi Evseev: Von 2007 bis 2011 bildete Hannover 96 Willi Evseev in seiner Jugend aus. Der Kasache konnte sich nicht durchsetzen, wechselte per Leihe zu Wiener Neustadt. Danach spielte er für die Reseverve der "Roten", bevor er 2013 zum Rivalen VfL Wolfsburg wechselte. Über Kiel und Nürnberg landete Evseev schließlich bei Hansa Rostock, mit denen er dieses Jahr in die 2. Bundesliga aufsteigen will. © imago/pmk

Daniel Haas: 49 Spiele stand Haas zwischen den Pfosten der „Roten" - allerdings bei der Zweitvertretung in der Regionalliga. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es nur einmal und das nur für 45 Minuten (2004, gegen VfL Bochum), aufgrund einer Verletzung von Keeper Marc Ziegler. Für die TSG Hoffenheim machte er 90 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga. Nach vier Jahren bei Union Berlin fängt Haas mittlerweile bei Erzgebirge Aue Bälle. © dpa

Patrick Herrmann: Der Rechtsverteidiger fing in der Jugend des VfL Wolfsburg an. Im Alter von 15 Jahren zog es ihn zu Hannover 96. Dort durchlief er die Jugendabteilung, machte 44 Spiele für die Reserve und merkte im Jahr 2009, dass er den Sprung zu den Profis nicht wirklich realisieren kann - lediglich vier Einsätze ließen ihn sein Glück beim VfL Osnabrück suchen. Seit 2011 läuft er für Holstein Kiel auf und verpasste mit den „Störchen" den Bundesligaaufstieg nur knapp - in der Relegation gegen seinen Ex-Verein VfL Wolfsburg. © dpa

Federico Palacios: Der gebürtige Hannoveraner, der das Fußballspielen in Limmer erlernte und in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet wurde, verließ die „Wölfe" 2014 in Richtung RB Leipzig. Dort durfte er auch schon Bundesliga-Luft schnuppern. Seit Jahresbeginn steht Palacios bei Bundesligarückkehrer 1. FC Nürnberg unter Vertrag. © GEPA Pictures

Bei Hannover 96 konnte sich Elias Huth nicht durchsetzen. Für die Profis absolvierte der 21-Jährige nur eine Partie - der Stürmer wurde in der Zweitliga-Saison gegen Heidenheim kurz vor Schluss eingewechselt. Für die 96-Reserve kam Huth in 32 Einsätzen auf zwölf Treffer in der Regionalliga Nord. Zuvor durchlief er die U17 und U19 der Roten. Anfang der Saison 2018/19 schloss sich der Angreifer Drittligist 1. FC Kaiserslautern an. © imago/Eibner

Serdar Dursun: Der Deutsch-Türke kam aus seiner Heimatstadt Hamburg 2008 in die U19 von Hannover 96. 2011 wechselte er in die Türkei, wo er bei fünf Vereinen in drei Jahren kickte. Bei Greuther Fürth versuchte Dursun wieder im deutschen Profi-Fußball anzugreifen. Mit seinem Engagement bei den „Kleeblättern" empfahl er sich in diesem Sommer für Darmstadt 98. © dpa

Bei Hannover 96 stand Johannes Eggestein nicht unter Vertrag, allerdings lernte der 20-Jährige beim TSV Schloß-Ricklingen das Fußballspielen und wurde anschließend beim TSV Havelse ausgebildet. Nach drei Jahren in der U17 und U19 beim SV Werder Bremen wurde er 2016 erstmals in den Profikader der Bremer berufen. © imago/Ulmer

Marius Wolf schaffte den Durchbruch bei den Roten nicht. Hannover 96 holte den schnellen Flügelspieler vom TSV 1860 München. In Hannover konnte er sich allerdings nicht durchsetzten und wurde sogar in die 96-Reserve versetzt. Nach Hannover lief es für Wolf besser. Nach zweifacher Leihe zog Eintracht Frankfurt die Kaufoption und verpflichtete den Flügelspieler für 500.000 Euro fest. Nach dem Pokalsieg mit der SGE wechselte Wolf zu Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund. © dpa

Niko Gießelmann: Der linke Verteidiger wurde 1991 in Hannover geboren. Mit 15 Jahren wechselte er von der SC Langenhagen zu Hannover 96. Dort war er sechs Jahre aktiv, lief in der Reserve der "Roten" 74 Mal auf (15 Tore, 5 Vorlagen). Mit den Profis auf dem Feld zu stehen, war ihm nicht vergönnt. 2013 wechselte er zu Greuther Fürth, absolvierte 132 Spiele im "Kleeblatt"-Dress und ist aktuell Stammspieler beim Bundesligaaufsteiger Fortuna Düsseldorf. © dpa

Sarenren Bazee wie verändert

Da ist Elez nicht der Einzige, der es plötzlich in die erste Reihe geschafft hat. Auch Noah Joel Sarenren Bazee meldete sich gegen Wolfsburg eindrucksvoll zurück. Der Flügelflitzer schaffte einst unter Daniel Stendel den Sprung in die Profimannschaft, überzeugte mit Lockerheit, Geschwindigkeit. Doch so schnell er begeisterte, so schnell war er wieder verschwunden. Verletzung reihte sich an Verletzung, nie schien der 22-Jährige wirklich fit zu werden. Breitenreiter konnte nie für länger auf ihn bauen – bis zum Wolfsburg-Spiel am Freitagabend.

Nach 20 Monaten ohne Startelf-Einsatz stand Sarenren Bazee überraschend wieder in der Startelf. Am Wochenende zuvor hatte er zum ersten Mal in dieser Spielzeit im Kader gestanden, gegen den VfL gab es dann die ersten Spielminuten der Saison. Sarenren Bazee – von der sportlichen Bedeutungslosigkeit stürmte er zu einem couragierten Einsatz. „Er zeigt sich komplett verändert, das ist vielleicht ein Stück weit Sicherheit im Kopf bei ihm“, lobte Breitenreiter zuletzt.