Bei Hannover 96 dröhnen die Trommeln wieder: So klingen die ersten 45 Minuten ohne Stimmungsboykott

13 Minuten und 15 Sekunden vor Spielbeginn gibt es den ersten Vorgeschmack. Über die Stimme des Stadionsprechers hinweg dröhnen die Trommeln, die Fans auf dem Oberrang der Nordkurve klatschen und schwenken ihre Fahnen. „HSV, HSV, HSV!“ Dann brüllen sie minutenlang: „96, Hannover 96, du bist unsere Liebe, in den Farben schwarz weiß grün.“ Und während die Spieler von Hannover 96 schon wieder in der Kabine verschwunden sind, laufen die Ultras weiter warm. „91, 92, 93, 94, 95, 96!“

Stimmt nicht ganz: Premium war auch die Stimmung in der HDI-Arena. © dpa

Aus der Distanz zeigt sich der Support in seiner ganzen Pracht. © Florian Petrow

Die Unterstützung zu sehen in der Nahperspektive. © imago/Nordphoto

Vorbei sind die Tage, an denen die Fans der Gastmannschaft für die Stimmung in der HDI-Arena gesorgt haben. Zumindest vorerst. Bei einer demokratischen Abstimmung am Dienstag hatten rund 500 Ultras entschieden, die Mannschaft von Hannover 96 nach einem monatelangen Stimmungsboykott bei den Heimspielen bis Ende Februar wieder lautstark anzufeuern.

Ein Stück Normalität in der HDI-Arena

Bei „96, alte Liebe“ werden die Schals über den Kopf gehalten. Und auch nach dem Anpfiff geht es munter weiter. „Steht auf, wenn ihr Rote seid“ und „96 olé“ ruft der harte Kern, manche in den Blocks N15 bis N17 springen dazu auf und ab. Man muss heute nicht befürchten, dass die paar hundert Fans aus Freiburg in der HDI-Arena den Ton angeben. 96-Torwart Tschauner bekommt einen warmen Applaus zur Begrüßung, als er seinen Platz im Tor vor der Nordkurve einnimmt. Vorübergehend ist ein Stück Normalität in der HDI-Arena eingekehrt.