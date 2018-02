Kommentar zu Hannover 96: Klassenerhalt fast fix, jetzt vorsichtig nach oben schauen

Julian Korb: Defensiv mit einem guten Spiel, lässt kaum etwas zu und hat auf seiner Seite alles im Griff. In der Offensive nicht so aktiv wie sein Gegenüber Ostrzolek.. Note: 2,5

​Mit Stimmung noch Richtung Europa?

Der Boykott der Ultras ruht ja vorerst bis Ende Februar, und die Mannschaft hat den Impuls aus der Nordkurve genutzt, um wieder richtig Gas zu geben - die neue Lautstärkeregelung hat dem Team zum 2:1 gegen Freiburg verholfen. Auch wenn nach dem Abpfiff zu hören war, dass das Verhältnis nicht auf Anhieb wieder gekittet ist. Der Ultra-Forderung ,,Wir wollen die Mannschaft sehen" kam das Team nicht nach - auch die Mannschaft hat halt ihren eigenen Kopf und ist enttäuscht über die lange fehlende Unterstützung. ,,Wir haben es gemacht wie immer", erklärte Kapitän Philipp Tschauner.

Der Sieg in dem nach dem hinten heraus engen Kampfspiel war aber verdient - und eröffnet neue Perspektiven. Mit 31 Punkten müsste der Klassenerhalt bereits eingetütet worden sein. Mit einem Auge kann jetzt sogar schon mal vorsichtig nach oben geschaut werden. Erstmals waren gestern ja wieder die schönen Liedzeilen aus den Europajahren zu hören, vom Telefon in Kopenhagen zum Beispiel. Vielleicht geht da ja mit der nötigen lautstarken Unterstützung in der Richtung noch was für 96.