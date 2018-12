Hannover 96: Schlägerei vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf

Im Vorfeld der Partie von Hannnover 96 gegen Fortuna Düsseldorf haben sich mehrere Menschen auf dem Stadiongelände geprügelt. Die Polizei musste einschreiten und 35 Personen in Gewahrsam nehmen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Der Vorfall ereignete sich demnach noch vor Anpfiff gegen 14.50 Uhr am Nordeingang der HDI-Arena. „Statt des Spiels erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs“, teilte die Ermittlungsbehörde via Twitter mit. Laut Sprecher Sören Zimbal habe es sich offenbar um eine Auseinandersetzung unter 96-Anhängern gehandelt, Düsseldorf-Fans seien nicht involviert gewesen.