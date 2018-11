Schock-Diagnose: Ihlas Bebou fehlt Hannover 96 gegen Gladbach

Das ist ganz bitter: Die Oberschenkelprobleme von Ihlas Bebou, die den Offensivakteur zur vorzeitigen Abreise vom togolesischen Nationalteam zwangen, entpuppten sich als Sehnenverletzung. Das ergab die MRT-Untersuchung am Montag in Hannover. Damit steht fest: Bebou wird 96 am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung stehen - und aller Voraussicht nach länger fehlen.