Hannover 96: Seitdem Jonathas wieder dabei ist, verloren die Roten jedes Spiel

Harnik hatte sich inzwischen gesteigert, Jonathas tauchte immer weiter ab, offenbar erneut geschwächt durch eine Verletzung. „Er hat in der Halbzeit über Oberschenkelprobleme geklagt“, verriet Breitenreiter. Aber erst in der 63. Minute musste Jonathas raus – zwei Minuten nach seiner vergebenen Riesenchance.

In der ersten Halbzeit gegen RB Leipzig hätte 96 mehr Qualität nicht geschadet. Harnik und Jonathas standen sich zum Teil im Weg, die Abstimmung passte nicht. „Jonathas hat das nicht so gut gemacht wie in Dortmund“, gab Breitenreiter zu. Und es tat fast weh, dem Brasilianer zu beobachten, wie er sich vor dem möglichen 1:2 vor dem leeren Tor selbst ausbremste, indem er die Harnik-Flanke mit rechts annahm, anstatt den Ball direkt ins Tor zu drücken.

Martin Harnik: Immer noch nicht in früherer Form, was kein Wunder ist nach zwei Wochen Grippe. Legt Jonathas die Top-Gelegenhiet auf. In der zweiten Halbzeit wehrt er sich. Note: 4

Matthias Ostrzolek: Große Schwächen in Ballbesitz. Gefühlt kommt kein Ball an – als hätte er Angst, Fehler zu machen und macht dann erst recht welche. Note: 6

So waren die Profis von Hannover 96 gegen RB Leipzig in Form

Statistik spricht gegen Jonathas

Der Neun-Millionen-Euro-Stürmer schon wieder verletzt? Sein wahrer 96-Wert ist abgesehen von dem Tor gegen Schalke (1:0) am zweiten Spieltag und einer guten Phase zwischen dem achten und zwölften Spieltag überschaubar. Wegen einer Zerrung fehlte er zwischen dem vierten und siebten Spieltag, dann wegen des Sehnenanrisses vom 24. November bis zum 17. Februar. Zwölf Spiele machte er bisher, dabei kassierte 96 acht Niederlagen. Seit Jonathas in diesem Jahr dabei ist, verlor 96 jedes Spiel – was nicht an dem Angreifer allein liegt, aber er half seiner Mannschaft auch nicht so viel, weder in der Startelf, noch als Joker.