96-Keeper Sahin-Radlinger: Überrascht von Blitz-Schwangerschaft seiner Sila

Hey meine Lieben ! Was meint ihr wann dieses Bild entstanden ist ? Vor der Geburt oder danach ? Wenn man sich den Herbstlaub wegdenkt würde man doch sagen... Wow sie sieht wieder schwanger aus ! Einige von Euch haben mich darum gebeten euch mal meinen AfterBabybody zu zeigen . Tadaaaaa .... hier ist er in voller Schönheit 😁. .. 😀 ich sehe immer noch so aus als wäre ich im 4.naja eigentlich wie im 5. Monat oder ? ... Und wisst ihr was ? .. Es ist mir schnuppe , denn ich habe in diesem Bäuchlein für mich das Schönste Geschenk der Welt getragen und am Ende in den Händen halten dürfen . Das ist nicht selbstverständlich! Das macht mich unbeschreiblich stolz . Ich verstehe auch ehrlich nicht oder kann es kaum glauben ,wie einige Promis ,nicht Alle natürlich ,nach kurzer Zeit sofort so aussehen wie vor der Schwangerschaft, vielleicht ist es Genetische Veranlagung , oder vielleicht essen sie wenig bis kaum und machen sofort ein krasses Sportprogramm , wie dem auch sei . Also ich hatte aber nach der Entbindung garnicht die Zeit dafür gehabt, geschweige denn mein Körper war noch nicht bereit ,er musste sich ganz lange erholen , ausserdem gab es wichtigeres zu entdecken für uns Zwei 🐔🐣 . Ich möchte mir keinen Druck machen , denn ich möchte Stillen noch solange es noch geht , aber trotzdem versuche ich mich gesund zu ernähren und viel zu gehen . Und bis dahin schiebe ich meine Ruhige Kugel und diesen Schönen Wagen vor mir her ok? 😉 Und ihr so? Wie erging es Euch danach? #nobodyisperfect #stayhealthy #spaziergang #mummylife #Babywagen #stokke #respectyourself #afterpregnancy #happybaby #ruhigekugelschieben #afterbabybody #mamablogger - Werbung wegen Markierung