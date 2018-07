Hannover 96: So erklärt Dieter Hecking den geplatzten Füllkrug-Wechsel zu Gladbach

Seit Ende Juni ist klar: Niclas Füllkrug bleibt bei Hannover 96. Zuvor deutete sich über mehrere Wochen ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach an. Das letzte Angebot für den 96-Stürmer lag bei 17 Millionen Euro - und hätte sogar noch auf 20 Millionen steigen können.

Die Summen führten aber zumindest den entscheidenden Mann bei 96 nicht in Versuchung. Clubchef Martin Kind blieb seinem Verkaufsveto treu: „Wir wollen und werden Füllkrug nicht abgeben.“ Und genau so kam es auch. Füllkrug stürmt auch in der kommenden Saison für Hannover.