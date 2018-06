Hannover 96: So funktioniert das Bundesliga-Puzzle rund um den Spielplan 

Es ist nicht lange her, da wurde der Bundesliga-Spielplan per Hand nach dem „englischen Schlüssel“ erstellt. Jedem Club wurde eine Zahl zwischen 1 und 18 zugeordnet und in ein Schema eingepasst. Daraus ergaben sich automatisch die Begegnungen. Individuelle An­passungen waren nicht möglich. Um dieses starre System aufzubrechen, ließ die DFL eine Computer-Software entwickeln.

1987/88: Hannover 96 – Werder Bremen 0:1 (0:1) Ein recht volles Stadion (45.000 Zuschauer), Rieseneuphorie nach dem direkten Wiederaufstieg in und um Hannover, ein vielversprechender Auftritt – und doch eine Heimniederlage zum Auftakt. Thomas Schaaf, der einzige Torschütze für den kommenden deutschen Meister an diesem Tag, sollte knapp 30 Jahre später als Trainer bei Hannover 96 anheuern. © imago/Rust

1988/89: Hannover 96 – Karlsruher SC 2:3 (1:2) Als 96-Vorstopper Karl-Heinz Geils in der 89. Minute eine Hereingabe des KSC zum 2:3 über die eigene Torlinie grätschte, da hätte man eventuell schon ahnen können, was für eine verkorkste Saison Hannover 96 da bevorstehen könnte. Die Roten kamen nie richtig aus dem Keller, am Saisonende ging es nach zwei Trainerwechseln und etlichen Niederlagen wieder in Liga 2. © imago/Rust

1989/90: Eintracht Braunschweig - Hannover 96 1:0 (1:0) Gleich im ersten Spiel nach dem Bundesliga-Abstieg kam es zum Derby in Braunschweig. Stefan Holze erzielte den Treffer des Tages. Hannover 96 dagegen brauchte einiges an Eingewöhnung in der neuen Spielklasse. Erst nach einem Trainer- (Michael Krüger für Slobodan Cendic) sowie einem Torwartwechsel (Jörg Sievers für Andreas Nagel) in den Folgewochen wurde es ein wenig besser. © imago/Rust

1990/91: Hannover 96 – SC Freiburg 0:2 (0:2) Mit einer riesengroßen Euphorie in die neue Spielzeit gestartet, kehrte direkt nach dem ersten Spiel gleich wieder Ernüchterung in Hannover ein. Nach ganz schwacher Leistung unterlag 96 dem SC Freiburg in seinen gerade erst neu entworfenen rotschwarz-gestreiften Trikots verdient mit 0:2. Es lief derart schlecht zum Saisonstart, dass der neue Dress schon nach wenigen Wochen wieder eingemottet und aus Aberglauben fortan wieder das alte Trikot verwendet wurde. © imago/Rust

1992/93: Stuttgarter Kickers – Hannover 96 0:2 (0:2) Michael Koch und André Sirocks sorgten mit ihren Treffern für einen Einstand nach Maß für den neuen Trainer, Eberhard Vogel. Kickers-Coach Frieder Schömezler sah einiges an Verbesserungsbedarf bei seiner Truppe. Sie sollte noch 45 Saisonspiele Zeit haben, es besser zu machen – die 2. Liga startete in dieser Saison mit der Rekordzahl von 24 Teams. Hier ein Foto von Hakan Bicici aus dem Rückspiel. © imago/Rust

1994/95: Hannover 96 – SV Meppen 1:0 (1:0) Das Team von Trainer Rolf Schafstall war in einem regelrechtem Kaufrausch mit zig neuen Spielern verstärkt worden. Allein, so richtig gut harmonierten die Neuen nicht immer. Das frühe Tor von Christiaan Pförtner (6.) sollte das einzige an diesem Tag bleiben. Meppens Torhüter, Stefan Brasas, sah später noch die rote Karte. Danach mussten die Roten bis zum 7. Spieltag auf ihren nächsten Sieg warten. © imago/Rust

1995/1996: Mainz 05 - Hannover 96 2:2 (1:1) – Wertung: 0:2 Die Partie in Mainz verlief gleich auf verschiedene Arten kurios. Zum einen erzielte Stephan Kuhnert, der Mainzer Keeper, in der Schlussminute per Kopf den 2:2-Ausgleich. Vladimir Vermezovic und Roger Prinzen hatten die Roten zuvor in Front gebracht. Doch der Ärger über den entronnenen Sieg währte nur kurz beim Team von Trainer Egon Coordes, denn kurze Zeit später wurde das Spiel mit 2:0 für Hannover 96 gewertet, da der Mainzer Akteur Thomas Ziemer nicht spielberechtigt gewesen war. Insgesamt nützte das alles nichts – Hannover 96 stieg am Saisonende in die Regionalliga ab. © imago/Rust

1996/1997: VfL Herzlake - Hannover 96 0:2 (0:1) Die Premiere in der Regionalliga führte Hannover 96 ins tiefste Emsland. Interner Arbeitstitel: „Schmerzlake“, wie 96-Fußballgott Carsten Linke einige Jahre später bei einem Fantreffen schmunzelnd berichtete. Die Treffer des Sturmduos Vladan Milovanovic und Kreso Kovacec waren ein Vorgeschmack auf das, was sich in der Folge zwei Jahre lang abspielen sollte. Schließlich traf „Milo“ in zwei Spielzeiten 49-mal, Kosavec legte mit 34 Toren eine ähnlich gute Quote hin, bevor er während der Spielzeit 1997/98 ausgerechnet zum großen Aufstiegskonkurrenten TB Berlin wechselte. Kleine Randnotiz: Der Herzlaker Coach Alfons Weusthof war ein Jahr zuvor bereits auf einer Pressekonferenz als 96-Trainer präsentiert worden (unser Bild), was wegen einer fehlenden Trainerlizenz jedoch kurzfristig wieder rückgängig gemacht wurde. © imago/Rust

1998/1999: Hannover 96 – Karlsruher SC 1:0 (0:0) Diesem Spiel hatte die ganze Stadt zwei Jahre lang entgegengefiebert. Endlich wieder 2. Liga nach zwei Jahren in der Drittklassigkeit. An einem ungewohnten Donnerstag verlor der Karlsruher SC früh (7.) Torwart Simon Jentzsch mit einer roten Karte. Die 24.700 Zuschauer mussten sich mit dem Feiern allerdings etwas gedulden. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe Rückkehrer Andrzej Kobylanski den umjubelten Siegtreffer erzielte. © imago/Rust

1999/2000: Hannover 96 – TB Berlin 2:3 (2:2) Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison hatte das Team von Neu-Coach Branko Ivankovic nach zahlreichen Abgängen ein anderes Gesicht. Die Roten spielten lange gut mit, waren aber insgesamt in der Defensive zu anfällig und verloren die Partie letztlich verdient. Markus Kreuz und Carsten Linke trafen für 96. Ivankovic stand direkt unter Druck. © imago/Rust

2001/02: Union Berlin - Hannover 96 1:1 (0:0) Es war das erste Spiel unter Coach Ralf Rangnick und zudem die Premiere von Hannover 96 mit einer Viererabwehrkette. Der Erfolg war noch mäßig und niemand konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es das erste von 20 ungeschlagenen Spielen werden und Hannover 96 am Ende souverän in die Bundesliga aufsteigen sollte. Carsten Linke sah Rot, der einzige 96-Treffer entsprang einem Berliner Eigentor. © imago/Contrast

2003/04: Hamburger SV - Hannover 96 0:3 (0:1) Die Anreise an diesem extrem heißen Sommertag war ein Fiasko - die A7 in Richtung Hamburg ein einziger Stau. Wer es dennoch zum Spiel schaffte, erlebte eine der wohl beeindruckendsten Leistungen von Hannover 96 in einem Auswärtsspiel seit der Jahrtausendwende. Die Roten überrannten die gastgebenden Hamburger geradezu, nach Toren von Jiří Štajner, Thomas Brdaric und Mohamadou Idrissou war 96 24-Stunden-Tabellenführer - und das kongeniale tschechische Duo Štajmák (bestehend aus Štajner und Jan Šimák) geboren. © Imago/Hoch Zwei

2004/05: Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:1 (0:1) Die Saison begann vielversprechend - abermals mit einem Freistoßhammer von Michael Tarnat zur 1:0-Führung. Neben Tarnat debütierte Robert Enke an diesem Tag in einem Bundesliga-Spiel für die Roten, doch auch er konnte nicht verhindern, dass die Werkself die Partie drehen konnte und durch Bernd Schneider (49.) und Franca (90.+1) noch gewann. © Imago/T-F-Foto

2005/06: Hannover 96 - Hertha BSC Berlin 2:2 (0:0) Kurz vor Schluss legte sich 96-Linksverteidiger Michael Tarnat den Ball zum Freistoß zurecht - und hämmerte ihn derart kompromisslos zum 2:2 in die Maschen des Berliner Tores (87.), dass einerseits Berlins Keeper Gerhard Tremmel Hören und Sehen verging und andererseits tags darauf der TV-Sender N3 in einer Sportsendung diesem Treffer sogar einen eigenen Bericht widmete. Zwischenzeitlich hatten die Gäste schon mit 2:0 geführt. Christoph Dabrowski erzielte den Anschluss (66.). © Imago/Bernd König

2006/07: Hannover 96 - Werder Bremen 2:4 (1:1) Als Vahid Hashemian in der 67. Minute zur 2:1-Führung für Hannover 96 traf, glaubten viele der 49000 Zuschauer im ausverkauften Stadion, das damals noch AWD-Arena hieß, an einen Dreier zum Saisonauftakt. Doch Hugo Almeida (79.), Miroslav Klose (85.) und Daniel Jensen in der Nachspielzeit ließen Ernüchterung in Hannover einkehren. Es folgten zwei weitere Pleiten und die Trennung von Trainer Peter Neururer. © Imago/Sven Simon

2007/08: Hannover 96 - Hamburger SV 0:1 (0:1) Collin Benjamin traf in der 23. Spielminute entscheidend für den Hamburger SV. Der Rückstand war für die Roten an diesem Tag nicht mehr aufholbar. Der Sieg der Gäste war aufgrund ihrer Vielzahl an Chancen hochverdient. © Imago/Oliver Hardt

2010/11: Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1) Das Debüt von Carlitos im Trikot von Hannover 96 dauerte gerade einmal drei Minuten. Dann blieb der mit vielen Hoffnungen vom FC Basel verpflichtete portugiesische Mittelfeldspieler am Boden liegen und musste mit einem Kreuzbandriss vom Feld. So richtig kam er bei 96 anschließend nie wieder auf die Beine. Zumindest das Spiel gewannen die Roten durch Treffer von Konstantin Rausch (21.) und Didier Ya Konan (75.) aber noch. © Ulrich zur Nieden/Archiv

2012/13: Hannover 96 - Schalke 04 2:2 (1:0) Wer kennt Adrian Nikci noch? Der Schweizer lief insgesamt nur viermal für die Roten in der Bundesliga auf und erzielte dabei ein Tor. Das späte 2:2 zum Saisonauftakt 2012 gegen die Königsblauen nämlich. Er traf, erst wenige Minuten zuvor für Felipe - den anderen Torschützen an diesem Tag - eingewechselt, in der 80. Spielminute. © dpa/Lukas Schulze

Wie läuft das mit benachbarten Vereinen, etwa im Pott?

Benachbarte Clubs sollten versetzt zu ihren Heimspielen antreten. Ein laut DFL-Sprache „ligaübergreifendes Paar“ sind Schalke 04 und Borussia Dortmund oder Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Auch deshalb wird, bevor die Begegnungen zugeteilt werden, zunächst für je­den Club ein Muster an Heim- und Auswärtsspielen bestimmt.

Ist der Montag wieder im Spiel?

Auch in der neuen Saison gibt es fünf Partien. Die DFL hat sie eingeführt, um den donnerstags in der Europa League spielenden Clubs eine längere Ruhepause zu gönnen. Und Champions-League-Starter, die am Dienstag spielen müssen, sollen nicht zuvor am Sonntag in der Bundesliga antreten. Auch das Bezahlfernsehen findet den Montag-Termin nicht schlecht.

Was ist mit Großereignissen und Feiertagen?

Berücksichtigt werden aus Sicherheitsgründen Großereignisse wie der Karneval in Köln, das Oktoberfest in München oder der Cannstatter Wasen in Stuttgart. Auch Feiertage haben Einfluss auf die Planung.