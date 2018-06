Hannover 96: So läuft der Deal beim Schmiedebach-Transfer zu Union Berlin

Er ist in Berlin geboren, und nach einem zehnjährigen Zwischenspiel in Hannover wird Manuel Schmiedebach nach Berlin zurückkehren. Zweitligist Union will ihn ausleihen. „Wir sind in der Endphase“, bestätigt 96-Chef Martin Kind, „zum Wochenende könnte es Klarheit geben.“

Die geplanten Wechselbedingungen: Steigt Union in der kommenden Saison nicht ab, leihen die Berliner Schmiedebach für ein zweites Jahr und verpflichten sich dann auch, ihn zu kaufen.