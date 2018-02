Hannover 96: So sieht das neue Sonder-Trikot aus

Einmal pro Saison darf ein Bundesligist in einem ganz besonderen Trikot auflaufen. Wie das diesjährige Sonder-Trikot der Roten aussieht, hat Hannover 96 jetzt verraten. In der neuen Stadion-Zeitung, die den Mitgliedern bereits am Freitagnachmittag zugestellt wurde, posiert Niclas Füllkrug in der "Niemals-Allein-Edition".