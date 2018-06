Hannover 96: So tickt Japan-Neuzugang Genki Haraguchi

Für vier Millionen Euro verpflichtet Hannover 96 Genki Haraguchi. Der Japaner bereitet sich aktuell mit der Nationalmannschaft auf die WM in Russland vor. Doch wie tickt der Neuzugang überhaupt?

Die Kulisse in den Alpen war traumhaft schön. Die Höhenluft bei 1200 Metern machte Genki Haraguchi (27) zwar ein wenig zu schaffen. Aber nach einigen Tagen im Trainingslager mit Japans WM-Team in Seefeld in Tirol „habe ich mich daran gewöhnt“. Seefeld war der perfekte Ort, sich Gedanken zu machen über den persönlichen Karriere-Aufstieg. Möglichst vor der Weltmeisterschaft. Haraguchi möchte mit Japan hoch hinaus. Aber wo würde er sein Leben nach der WM weiterführen? 96 half nach bei der Entscheidung. Manager Horst Heldt war schnell mit Hertha BSC einig, Trainer André Breitenreiter erklärte Haraguchi mit der Hilfe eines Dolmetschers die 96-Pläne. Hoch hinaus? Mit 96? Geht klar. 96 wird seine Unterschrift unter den Vertrag bis 2021 bekommen, Hertha handelte vier Millionen Euro Ablöse aus. Ein gutes Geschäft, gemessen an Haraguchis Bedeutung für das japanische Nationalteam bei der WM.

​Aus dem Bauch heraus „Hara Guchi“ bedeutet im Japanischen „Bauch“ und „Ausgang“. Frei übersetzt: „Aus dem Bauch heraus“. Auf Haraguchis Spielweise trifft das zu. Der Japaner ist ein dribbelstarker, kreativer Spieler. Einer, den Hannover seit Hiroshi Kiyotake vielleicht nicht mehr gesehen hat. Auch Kiyotake brachte instinktiv die richtigen Ideen zur richtigen Zeit hervor. Nur die Sache mit der finalen Entscheidung, den letzten Kick vor dem Tor, die beherrschte Haraguchi bisher nicht perfekt. Er ist ein Vorbereiter, ein Teamspieler, ein Blauer Samurai, der die Klinge sanft und flink führt. Abstiegskampf sollte ein Club mit Haraguchi wahrscheinlich nicht einplanen. Das ging schon einmal schief mit drei Japanern in einer Mannschaft: Hiroki Sakai, Hotaru Yamaguchi und Kiyotake. Aber 96 hat ja auch nicht vor, weiterhin nur gegen den Abstieg zu spielen.

​Haraguchi übernimmt Verantwortung Der asiatische 96-Erbprinz von Felix Klaus ist Stammspieler in Japan, er trägt Verantwortung, so wie er es bei Fortuna Düsseldorf tat. Es war Ende Januar. Haraguchi spielte erst zum zweiten Mal für Fortuna, wurde beim Stand von 0:1 in Kaiserslautern gefoult, Elfmeter. Dieser Elfer war möglicherweise entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison. Der Japaner nahm den Ball, schoss und verwandelte. Düsseldorf gewann 3:1. Verantwortung. Ein wichtiges Wort für Haraguchi. Er kümmerte sich in Düsseldorf auch um seinen Landsmann Takashi Usami, zog mit ihm in eine Japan-WG. Usami galt bis dahin als Sturmflop mit zwei Toren in der Hinrunde, mit Haraguchi im Team traf Usami sechsmal und bereitete drei Treffer vor. Haraguchi galt als Bessermacher, und als Glücksbringer.

​Fortuna konnte nicht genug bezahlen Spielte Haraguchi, gewann Düsseldorf. War er verletzt, verlor die Fortuna. Er wäre gern geblieben in der Stadt am Rhein, in der so viele seiner Landsleute leben wie sonst nirgends außerhalb Japans. Das sagte er auch, als er mit den Toten Hosen und seinem Team auf dem Rathausbalkon feierte. Aber der Aufsteiger konnte nicht genug bezahlen.