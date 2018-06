Hannover 96 soll an Hee-chan Hwang und Alexander Meier interessiert sein.

Hee-chan Hwang bei der WM im Einsatz

Nun könnte sich auch bei den Neuzugängen etwas bewegen. Wie das Sportmagazin "Kicker" berichtet, soll sich Hannover 96 mit Alexander Meier und Hee-chan Hwang beschäftigen. Der 35-jährige Meier von Eintracht Frankfurt wäre dank auslaufendem Vertrag ablösefrei zu haben.

Salzburg-Stürmer Hwang dagegen dürfte einiges an Ablöse kosten. Aktuell hat der Südkoreaner einen Marktwert von 10 Millionen Euro. In der abgelaufenen Spielzeit traf er in 37 Pflichtspielen 13-mal und legte vier weitere Tore auf. Mit seinem Nationalteam bestreitet er am Montag (14 Uhr) sein erstes WM-Spiel gegen Schweden.