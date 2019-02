Hannover 96 läuft mit Sondertrikot auf - Breitenreiter steht drauf, Doll nicht

Hannover 96 wird am kommenden Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) mit einem besonderen Trikot auflaufen. Auf dem Dress der Roten werden die Namen von 1200 Mitgliedern abgdruckt sein - darunter auch der von Ex-Trainer André Breitenreiter und seinem Trainerteam, der neue Coach Thomas Doll hingegen fehlt auf dem Jersey.

Danke an @Hannover96 die Trikots sind heute angekommen und sohnemann und ich sind stolz ein Teil davon zu sein! #2xkecker pic.twitter.com/gxH9ZxuCup

Hintergrund: Bereits am 25. Oktober 2018 rief Hannover 96 exklusiv alle seine Mitglieder auf: "Sichert Euch das diesjährige Sondertrikot – und Euer Name steht darauf". 1200 Anhänger nutzten die Gelegenheit und ergatterten einen Platz auf dem limitierten Trikot, welches im November fertiggestellt wurde. Auch die Namen des aktuellen Profikaders (Stand: November) sind abgedruckt - kurzfristige Änderungen waren nicht mehr möglich. Aus diesem Grund fehlen neben Doll und seinem Trainerteam auch die Winter-Neuzugänge und Rückkehrer Nicolai Müller, Kevin Akpoguma, Samuel Sahin-Radlinger, Uffe Bech und Jonathas auf dem Trikot.

Bereits das vierte Sondertrikot

Bereits zum vierten Mal spielt 96 in einer Sonderanfertigung. Für das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im April 2016 wurde ein Dress designt, um das 120-jährige Vereinsbestehen zu zelebrieren. Im Februar 2017 lief 96 im DFB-Pokal mit einem Trikot auf, das an den Pokalsieg von 1992 erinnerte - Gegner damals wie heute: Eintracht Frankfurt. Auch in der vergangenen Saison gab es ein Schmuckstück für die 96-Fans zu kaufen: Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln trugen die 96-Profis eine schwarz-weiß-grüne "Niemals-Allein"-Trikot-Edition.