"Polizei konnte Sicherheit nicht mehr gewährleisten": Hannover 96 muss mit harter Strafe rechnen

​In der 40. Minute eskaliert es

Etwa 350 Fans, überwiegend Ultras, waren ins kleine Städtchen Burnley gereist. In dem ansonsten spärlich besetzten Turf-Moor-Stadion gaben sie von Anfang an den Ton an. Sie legten zum Anpfiff mit Beschimpfungen des 96-Chefs los: "Martin Kind, du Sohn einer Hure". Auf die Schmähgesänge folgten wilde Gesten in Richtung der Burnley-Fans, die auf der selben Tribüne, aber durch einen Pufferzone getrennt von den 96-Fans standen.

Auch Burnley-Anhänger gestikulierten in Richtung 96-Fans. In der 40. Minute stürmte der 96-Block dann auf den Burnley-Block los, sie traten Sitzschalen los und warfen sie auf die Heim-Fans. Ordner versuchten sich in der Not dazwischen zu stellen und ihre Fans zu schützen. Die Sicherheitskräfte waren zwar nicht ganz so überfordert wie diejenigen am Saisonende in Sandhausen, aber sie konnten wenig ausrichten. Kinder und Familien wurden vor den 96-Fans in Sicherheit gebracht und aus dem Block geführt.