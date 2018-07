Hannover 96: Spieler bekommen vor Trainingslager eine Woche frei

Da war nicht mehr viel drin im Tank – André Breitenreiter hatte die Spieler am Montag ex­trem belastet. Vormittags 130 Minuten, nachmittags 120 Minuten, am Ende mit Tempoläufen über den ganzen Platz. Am Dienstag war zur Erholung frei – und in der kommenden Woche werden die Profis wie im Vorjahr vor dem Trainingslager eine einwöchige Auszeit bekommen. Am 30. Juli fährt 96 nach Velden an den Wörthersee. Er habe damit schon in Paderborn und auf Schalke gute Erfahrungen gemacht, erklärte Breitenreiter im Vorjahr die Pause: „Es ist gut für die Köpfe der Spieler, noch mal abzuschalten und nach Hause zu kommen. So können sie mental frisch und körperlich erholt zurückkehren.“ Die Profis erhalten einen Trainingsplan für die freie Woche, die unter dem Motto „aktive Erholung“ steht.