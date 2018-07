96: Neue Spieler nur bei Abgang von Gueye und Bech – doch die sind schwer vermittelbar

Nicht jeder Transfer kann aufgehen wie ein Kuchen, wenn nur die Zutaten stimmen. Es geht schließlich um Menschen und das, was Clubverantwortliche in ihnen sehen.

Dabei hat Trainer André Breitenreiter klar signalisiert, dass er mit beiden nicht plant. Das letzte, nicht mehr umzudeutende Zeichen: Bech und Gueye dürfen nicht mit ins Trainingslager. In Österreich werden ab kommenden Montag (30. Juli bis 7. August) die Weichen für die Saison gestellt. Wer nicht dabei sein darf, steckt auf dem Abstellgleis fest – und das endet in der Eilenriede.

Bei 96 hat er alles zusammengerechnet dann nur vier Minuten in der zweiten Liga und 20 Minuten im DFB-Pokal gespielt. Nach der ersten Hinrunde hat ihn 96 immer wieder weitergereicht, und an dem Punkt steht jetzt auch Manager Horst Heldt. Gueye ist wie Uffe Bech ein Ladenhüter, beide sollen weg , sind aber schwer vermittelbar.

Walace: Für sechs Millionen Euro Ablöse vom HSV gekommen und der teuerste Einkauf. Beim einzigen ernsthaften Test gegen Zwolle (3:1) am vergangenen Sonnabend im defensiven Mittelfeld neben Pirmin Schwegler aufgeboten. Der 96-Trainer schätzte die Leistung von Walace zurückhaltend ein. Positiv fand André Breitenreiter sein Spiel im Rückwärtsgang. „Defensiv im eins gegen eins sehr stabil, zweikampfstark, robust und durchsetzungsfähig.“ Weniger gut gefiel dem Trainer: „Bei den Laufwegen und in Ballbesitz gibt’s noch Abstimmungsprobleme.“ Die Rollenverteilung mit Schwegler muss weiter geübt werden. Was noch auffiel: Das Duo Schwegler/Walace ist zu leise. „Deutlich zu ruhig“ war’s dem Trainer mit den beiden in der 96-Zentrale. Marvin Bakalorz hat ihm dort in Hälfte zwei besser gefallen, weil er die Kollegen in der zweiten Halbzeit der Partie mit „klaren Ansprachen“ führte. Sportbuzzer-Urteil: Walace wird die Topverstärkung. © Florian Petrow

Bech und Gueye trainieren bei der U23

Statt in Velden am Wörthersee dabei zu zu sein werden die Profis zur U 23 von Trainer Christoph Dabrowski degradiert. „Sie werden ganz normal am Trainingsbetrieb teilnehmen. Das ist so abgesprochen mit Dabro und Volkan Bulut“, bestätigt Michael Tarnat, der sportliche Leiter der 96-Akademie. Bulut ist Co-Trainer von Breitenreiter.

„Sie werden ein fester Bestandteil in der kommenden Woche bei uns sein“, erläutert Tarnat. „Wir gehen davon aus, dass sie dann auch motiviert und ambitioniert sind und auch versuchen, sich in der Woche so zu präsentieren, dass sie dann vielleicht auch einen anderen Verein finden“, hofft der Ex-Bayern-Profi.

„Das sind Profis, die wissen, was sie wollen und was sie brauchen. Es wäre fatal, wenn sie sich hier hängen lassen. Aber so wie ich beide kennengelernt habe, kann ich mir das auch nicht vorstellen.“ Bech war bereits 2015 von Ex-Trainer Michael Frontzeck mal aus disziplinarischen Gründen für drei Wochen zur U 23 verbannt worden.