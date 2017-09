Hannover 96: Spieler soll gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen haben

Nach dem Bundesligaauftakt im Spiel beim FSV Mainz 05 soll ein Spieler von Hannover 96 gegen die Anti-Doping-Regeln der Bundesliga verstoßen haben, indem vor der Kontrolle zunächst ohne Genehmigung die Kabine aufsuchte, anstatt direkt in den Doping-Kontrollraum zu gehen.

Denn die Regeln sehen eigentlich einen klaren Ablauf vor: Nach jedem Spiel müssen pro Team zwei ausgeloste Spieler eine Dopingprobe abgeben. Dafür werden sie direkt nach dem Schlusspfiff unter die Beobachtung eines sogenannten Chaperons gestellt, der die betreffenden Spieler bis zur Abgabe der Probe nicht mehr aus den Augen lassen soll. Zudem sollen sich die Athleten nach dem Verlassen des Spielfelds direkt in den Kontrollraum begeben. Ein zwischenzeitlicher Gang in die Kabine ist nur in Begleitung des Chaperons oder des Kontrollarztes und nur nach einer Genehmigung des Kontrollarztes gestattet.