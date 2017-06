Der Bundesliga-Spielplan ist da: 96-Auftakt in Mainz – erstes Heimspiel gegen Schalke

Die DFL hat am Donnerstag den Spielplan für die kommende Saison 2017/18 veröffentlicht. Hannover 96 spielt zum Auftakt am 18. bis 20. August bei Mainz 05 ran. Das erste Heimspiel steigt gegen Schalke 04. Damit treffen Manager Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter bereits am zweiten Spieltag auf ihren Ex-Verein. Kurios: Seit der Saison 2012/13 hat Hannover 96 bereits dreimal den Heimauftakt gegen Schalke 04 bestritten.

Die Saison endet mit einem Auswärtsspiel in Leverkusen.