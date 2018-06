Bundesliga-Spielplan: Hannover 96 startet beim SV Werder Bremen - dann kommt der BVB

In knapp zwei Monaten geht es los: Die Fußball-Bundesliga geht in ihre 56. Spielzeit. Am Freitagmittag hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die Saison 2018/19 veröffentlicht. Hannover 96 trifft am ersten Spieltag auswärts ausgerechnet auf den Klub, der in der Sommerpause Hannovers zweitbesten Torschützen loseisen konnte: den SV Werder Bremen. Der erste Spieltag wird vom 24. August bis 26. August ausgetragen. Am zweiten Spieltag (31. August bis 2. September) kommt es dann schon zu einem Schmankerl: Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt Hannover 96 Borussia Dortmund.

Danach stehen für Hannover 96 zwei Auswärtsspiele in Folge an. Am dritten Spieltag müssen die Roten nach Sachsen zu RB Leipzig, nur eine Woche später geht's zum Aufsteiger aus dem Frankenland, dem 1.FC Nürnberg.

Noch vor dem Bundesliga-Start steht die erste Runde im DFB-Pokal an: Hier trifft Hannover 96 am Sonntag, den 19. August, um 15.30 Uhr auf den Karlsruher SC.