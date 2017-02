Vier Gegner aus dem Tabellenkeller: Hannover 96 hat die Chance zum Davonziehen

Wie wichtig der 2:1-Sieg bei Dynamo Dresden für Hannover 96 war, ließ sich auch an der Freude der Spieler über diesen Erfolg ablesen. Mit dem starken Aufsteiger einen Konkurrenten im Aufstiegsrennen auf Abstand gehalten, den zweiten Platz in der Tabelle gefestigt und den Vorsprung auf Eintracht Braunschweig ausgebaut – so kann es weitergehen.

Und es spricht einiges dafür, dass es in den nächsten Wochen erfolgreich für die „Roten“ weitergehen wird, denn der Spielplan meint es gut mit der Mannschaft von Trainer Daniel Stendel. (Hier alle 96-Partien im Überblick.)

In den kommenden vier Spielen bekommt es 96 durchweg mit Gegnern aus dem Tabellenkeller zu tun. Am Sonnabend kommt der Vorletzte Arminia Bielefeld in die HDI-Arena (Anpfiff ist um 13 Uhr), eine Woche später spielen die „Roten“ beim KSC, der punktgleich mit der Arminia (18 Zähler) auf dem 15. Platz steht. Nur einen Rang besser ist zurzeit 1860 München, nächster Heimspielgegner von Hannover 96 am 11. März. Und im vierten Sonnabend-Spiel in Folge geht es eine Woche später ans Millerntor zum Drittletzten St. Pauli. Mit zwölf Punkten ab in den Frühling – das sind doch mal gute Aussichten.