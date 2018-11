Das große 96-Spieltags-Quiz: Bist du bereit für das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04?

Hannover 96 steckt im Keller der Bundesliga fest. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Liga-Spielen belegen die "Roten" Tabellenplatz 16. Höchste Zeit also, die nächsten drei Punkte einzufahren - und dabei Gegner FC Schalke 04 richtig zu ärgern. Mit einem Sieg könnte Hannover die letzten drei Tabellenplätze verlassen und die "Knappen" zurück auf die Abstiegsränge schießen.

Nur ein Sieg aus 14 Spielen

Der Haken? 96 spielt auswärts. In der Fremde wartet das Team von Coach André Breitenreiter seit über einem Jahr auf einen Sieg. Auch die Bilanz gegen die Schalker verheißt nichts Gutes. Von den letzten 14 Bundesliga-Spielen in Gelsenkichen konnte 96 nur eins gewinnen (1:2 am 28. August 2010).

Während es für die "Roten" am Samstag (15.30 Uhr) um drei wichtige Punkte geht, könnt Ihr in unserem großen 96-Spieltags-Quiz gleich fünf Punkte sammeln. Seid ihr bereit für die Partie? Testet eurer Wissen und zeigt, dass ihr für den Anpfiff bestens gerüstet seid!