96-Spieltagsquiz: Bist Du bereit für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg? 

Die Roten stehen nach der desolaten Vorstellung gegen RB Leipzig (0:3) enorm unter Druck. Torwart Michael Esser ist seit Wochen mit Abstand der beste Mann im Team von Trainer Thomas Doll. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg soll endlich mal wieder ein Feldspieler herausstechen - schließlich will 96 unbedingt gewinnen.

Hannover 96 gegen den 1. FC Nürnberg, oder auch: Der Letzte empfängt den Vorletzten. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) steigt der große Abstiegskracher in der HDI-Arena. Beide Mannschaften wollen unbedingt gewinnen und ein Lebenszeichen im Abstiegskampf senden.

2013/14: Nach der Partie des 33. Spieltags war der Club abgestiegen. Die 0:2-Heimniederlage durch Tore von Szabolcs Huszti und Manuel Schmiedebach, der an diesem Tag eines seiner bislang beiden Bundesliga-Tore erzielte, besiegelte sein Schicksal. Da half es auch nichts, dass die Nürnberger drei Spieltag vor dem Ende noch Trainer Gertjan Verbeek durch Roger Prinzen, einen früheren 96-Spieler, ersetzt hatten. ©

Beide Teams warten seit Ewigkeiten auf einen Sieg. Die Roten gewannen zuletzt am 9. November 2018, bei den Franken ist es noch länger her. Den letzten Sieg durften sie am 29. September 2018 bejubeln. Es trifft die schlechteste Heimmannschaft auf das schlechteste Auswärtsteam - die Schlinge zieht sich langsam zu.

