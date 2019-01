Die Winterpause ist vorbei: Hannover 96 startet mit einem Heimspiel gegen den SV Werder Bremen in die Rückrunde. Am Samstag wollen sie die ersten drei Punkte des Jahres im Abstiegskampf einfahren - und die sind dringend nötig.

Das Hinspiel endete 1:1 - 96 war mindestens ebenbürtig und ging durch Hendrik Weydandt in Führung. Kurz vor Schluss glich Werder aus, beide Teams starteten also mit einem Unentschieden in die 56. Bundesliga-Saison. Diesmal spielen die Roten in ihrem eigenen Wohnzimmer, in dem Werder Bremen seit drei Spielen nicht mehr gewinnen konnte. Mit den Fans im Rücken, die sich schon in Marbella mit der krisengeschüttelten Mannschaft solidarisierten. Ein Vorteil?

Werder Bremen will nach Europa und wird ebenfalls alles daran setzen, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu wahren. Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt hat aktuell fünf Punkte Rückstand auf Platz sechs - und diesen wollen sie so schnellstmöglich zum Schmelzen bringen.

Es geht für beide Mannschaften um drei wichtige Punkte. Ihr könnt in unserem großen 96-Spieltags-Quiz gleich sieben Punkte sammeln. Testet euer Wissen und zeigt, dass ihr für den Anpfiff bestens gerüstet seid!