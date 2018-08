"Alles im Griff": Das sind die Stärken von Hannover 96 zum Saisonstart (in der Galerie!)

Das Umschaltspiel: „Wenn wir den Ball gewinnen, können wir schnell nach vorn umschalten, dazu haben wir die perfekten Spieler“, sagt Abwehrmann Wimmer. Breitenreiter sagt es so: „Das Umschaltspiel war klasse.“ Alois Schwartz, der Kollege aus Karlsruhe, stellt fest: „Mit Asano, Bebou, Maina und Füllkrug haben sie in der Schnelligkeit absolute Qualitätsspieler, da sind wir nicht mitgekommen.“ Mit dem von Arsenal ausgeliehenen Takuma Asano hat 96 an Tempo zugelegt, auch Linton Maina erhöhte bei seinem Pflichtspiel-Einstand die Durchschnittsgeschwindigkeit bei den 96-Kontern. „Wenn wir dann so zu den Abschlüssen kommen“, sagt Wimmer, macht das Hoffnung auf eine bessere Torquote in der neuen Saison. © dpa