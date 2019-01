Hannover 96 startet die virtuelle Offensive mit neuem E-Sports-Team

Horst Heldt hat Respekt vor den neuen 96-Spielern. „Es ist nicht so, dass da Leute in Kellern sitzen, rauchen und dazu ein Bier trinken“, weiß der 96-Manager, „das wird vielleicht etwas belächelt, ist aber hochprofessionell. Dahinter steht eine riesige mentale Leistung.“ Gemeint ist das neue E-Sports-Team von 96, das sich am Mittwoch vorstellte. Dazu gehören die international erfahrenen Topspieler David „DHoudek“ Houdek (Grevenbroich) und Marco „It4chi“ Becker (Darmstadt) sowie Erol Bernhardt (Hamburg) und Christoph Strietzel (Berlin). Ablösesummen sollen nicht gezahlt worden sein. Die vier Spieler laufen auch nicht in kurzen Hosen über den Rasen, sondern bewegen Figuren am Bildschirm, mit der Xbox oder an der Playstation.

Das sind die Werte der 96-Spieler in FIFA 19: Michael Esser: 75 (FIFA 18) -> 74 (FIFA 19) ©

"96 hat das Potenzial erkannt" Mit Dennis Jackson hat das Team sogar einen ehemaligen deutschen Meister als Coach verpflichtet. „96 hat das Potenzial, das in E-Sports liegt, erkannt und will nicht nur eine kleine Rolle darin spielen“, sagt Jackson, „der Verein will diesen neuen Sport in Deutschland mitgestalten.“ Manager des 96-Teams ist Jo­shua Begehr, ein Ex-Weltmeister und mehrfacher Europameister. Begehr ist auch Geschäftsführer einer weltweit führenden E-Sports-Agentur (ESR).

96 baut auf rasante Entwicklung des E-Sports Am 16. Januar geht die virtuelle Bundesliga mit 22 Mannschaften an den Start. Auch auf internationalen Turnieren werden die 96-Spieler antreten. Weltweit verfolgen bis zu 30 Millionen Menschen die Partien, es locken Prämien im Millionenbereich. 96 leistet sich eine Anschubfinanzierung, hofft aber auf Sponsoren und will bald von der rasanten Entwicklung von E-Sports profitieren. „Es spricht eine jüngere Zielgruppe an, passt aber zu unserem Verein“, sagt Heldt, „wir sind offen für die neue Generation.“