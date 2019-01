Mindestens drei Siege: 96-Trainer Thomas Doll ist ausgewiesener Startexperte

Als Thomas Doll den Hamburger SV im Herbst 2004 nach dem achten Spieltag auf Platz 17 von Klaus Toppmöller übernahm, feierte der 52-Jährige in seinem ersten Spiel gleich einen 2:0-Sieg in Dortmund. Am nächsten Spieltag gelang ein 4:0 gegen Freiburg. In den ersten sieben Partien als HSV-Trainer holte Doll insgesamt fünf Siege (dazu ein Unentschieden und eine Niederlage), führte die Hamburger aus dem Keller und landete am Ende der Saison auf Platz acht.

Ähnlich stark seine Start-Bilanz in Dortmund, wo er im März 2007 das Kommando von Jürgen Röber nach dem 25. Spieltag übernahm und den BVB mit vier Siegen aus den ersten sieben Spielen (zwei Niederlagen, ein Unentschieden) aus dem Abstiegskampf führte. „Er hat diese Situationen, in denen Mannschaften in schwierigen Situationen steckten, schon erlebt in seiner Trainerkarriere“, sagte Manager Horst Heldt, „das war auch ein Kriterium bei seiner Verpflichtung.“