Hannover 96 stellt neue Auswärts- und Ausweichtrikots vor

Hannover 96 hat am Sonntag das neue Heimtrikot für die kommenden Spielzeit vorgestellt - und das in einer ganz besonderen Kulisse. Auf dem Bolzplatz am Moltkeplatz in der List präsentierten 96-Manager Horst Heldt, Präsident Martin Kind sowie Kapitän Edgar Prib das neue Heimdress der Roten.

Am Montagvormittag präsentierte der Verein dann seine neuen Auswärts- und Ausweichtrikots, in denen die Roten zukünftig (vornehmlich) außerhalb von Hannover auf Punktejagd gehen werden. Das Auswärtstrikot ist in einem knalligen Grün gehalten, mit schwarzen Applikationen. Das Ausweichtrikot zeigt sich farblich komplementär zum Auswärtstrikot: Es es vornehmlich schwarz und graumeliert, die Applikationen und Trikotnummern sind im auffälligen grün bedruckt.