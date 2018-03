Hannover 96: Der Stimmungsboykott ist zurück ... aber ohne Schmähgesänge und mit Dialogbereitschaft

Die Anhänger von Armina Bielefeld und Hannover 96 pflegen seit mehreren Jahren eine Fan-Freundschaft. Vor dem Zweitliga-Spiel am 18. September 2016 inszenierten sie gemeinsame eine Choreo und das ganze Stadion schwenkte Fahnen in den jeweiligen Vereinsfarben.

Nach knapp 36 Jahren fand am 8. November 2013 erstmals wieder ein Nordderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in der Bundesliga statt. Die Fans stimmten sich mit einer beeindruckenden Choreo auf die Partie ein.

In der Qualifikationsphase der Europa-League traf Hannover 96 auf den FC Sevilla. Vor dem Hinspiel am 18. August 2011 beeindruckten die Hannover-Fans mit einer Choreo. Nach dem 2:1-Heimsieg reichte den Roten ein 1:1 im Rückspiel, um in die Gruppenphase einzuziehen und einen der größten internationalen Erfolge des Vereins zu vollenden.

"In Kopenhagen schellt das Telefon" - Dieser Fangesang dürfte noch einigen 96-Fans in Erinnerung geblieben sein. Nach 0:1-Rückstand gewannen die Roten dank der Treffer von Jan Schlaudraff und Lars Stindl die Europa-League-Partie in Kopenhagen mit 2:1. Rund 10.000 Fans begleiteten die 96er nach Dänemark und feierten schon vor Spielbeginn mit schwarz-weiß-grünen Fahnen.

Die Choreo der Hannover-Fans vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Atlético Madrid am 5. April 2012 zog sich fast durch das ganze Stadion. In der Westkurve strahlte das 96-Logo.

Am 25. Oktober 2012 erzielte Didier Ya-Konan kurz vor dem Schlusspfiff im Europa-League-Qualifikationsspiel bei Helsingborg IF den 2:1-Siegtreffer für die Roten. Vor der Partie beeindruckten die mitgereisten 96-Fans mit einer Choreo.

