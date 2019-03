Straftraining nach 1:5-Pleite in Stuttgart: Thomas Doll schickt Hannover 96 laufen 

Die bittere 1:5-Pleite beim VfB Stuttgart steckt den Spielern von Hannover 96 noch immer in den Köpfen. Man hätte die direkten Abstiegsplätze durch einen Sieg bei den Schwaben verlassen können - stattdessen rangiert man jetzt mit fünf Punkten Rückstand auf den VfB auf Tabellenplatz 17. Und die Spieler müssen nun die Konsequenzen dafür tragen: Am Montagvormittag schickte 96-Trainer Thomas Doll die komplette Stammelf inklusive Ersatzspieler zum Lauftraining mit Athletik-Trainern Tobias Stock und Timo Rosenberg. Zudem strich der 52-Jährige den eigentlich freien Tag: Die 96-Profis werden am Dienstag ab 10.30 Uhr auf der Mehrkampfanlage trainieren.

Der Auftritt von Doll nach dem Spiel glich schon fast einer Wutrede an seine Mannschaft. "Das, was wir da abgeliefert haben, das hatte mit Bundesliga nichts zu tun", wütete er nach dem Spiel. Beim Training am Montag ließ er die Einheit dann von den beiden Athletik-Coaches leiten. Er selbst war nicht mit auf dem Platz und verließ das Trainingsgelände zügig - um genau 11:11 Uhr.

Doll war schon zur Pause restlos bedient

Doll ist erst seit fünf Spielen Trainer des Tabellenvorletzten und scheint schon jetzt an der von Manager Horst Heldt und seinem Vorgänger André Breitenreiter zusammengestellten Mannschaft zu verzweifeln. „Was soll man nach einem 1:5 sagen? Nach so einem saft- und kraftlosen Auftritt in der ersten Halbzeit?“, fragte er und schimpfte über den „Grottenkick“. 0:1 nach vier Minuten, 0:2 nach 16 und 0:3 nach 45 Minuten - Doll war schon zur Pause restlos bedient.

Hilfreich für die Tabellensituation mit weiterhin einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht 1. FC Nürnberg aber nun fünf Zählern Rückstand auf den VfB und Rang 16 war das Ergebnis ohnehin nicht. „Die Tabelle sieht ja auch nicht so gut aus. Aber das Schlimmste war der Auftritt“, sagte Doll. Oder, wie es der eingewechselte Marvin Bakalorz formulierte: *„Es fühlt sich so ein bisschen an wie Treibsand. Man will raus, man will strampeln, aber irgendwie kriegt man es nicht aufs Parkett.“

*