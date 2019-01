96-Stürmer Genki Haraguchi erreicht mit Japan das Viertelfinale des Asien-Cups

Rekordsieger Japan hat bei der Fußball-Asienmeisterschaft das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft um 96-Stürmer Genki Haraguchi und seinen Bundesliga-Konkurrenten Yuya Osako (Werder Bremen) siegte am Montag gegen Saudi-Arabien mit 1:0 (1:0) und trifft nun auf die Überraschungsmannschaft Vietnam, die sich am Vortag gegen Jordanien durchgesetzt hatte. Das Siegtor erzielte Takehiro Tomiyasu per Kopfball in der 20. Minute. Gegen den WM-Teilnehmer aus Saudi-Arabien kam Haraguchi über 90 Minuten zum Einsatz.