Bei Hannover 96 dringend gesucht: Hilfe für Martin Harnik

Immerhin: Das Training der Standardsituationen zahlte sich aus. Nach dem Eckball von Pirmin Schwegler war Salif Sané in der 36. Minute mit dem Kopf zur Stelle und erzielte gegen Eintracht Frankfurt den zwischenzeitlichen Ausgleich für Hannover 96 zum 1:1. Viel mehr brachten die Offensive der Roten beim 1:2 gegen die Hessen allerdings nicht zustande. Schon vor dem Spiel hatte André Breitenreiter seine Profis in die Pflicht genommen. „Wir dür­fen uns nicht nur auf Mar­tin Har­nik ver­las­sen“, sagte der 96-Trainer. Fünfmal hat der Österreicher in den bisherigen acht Partien getroffen – eine gute Quote für einen Stürmer. Das 96-Problem ist jedoch, dass danach eine großes Loch klafft.

Die Torschützen von Hannover 96 in der laufenden Saison: (Stand: vor dem 21. Oktober) Martin Harnik: 5 Tore. Der Österreicher traf je einmal zum Auftakt bei Mainz 05, in Wolfsburg, zu Hause gegen den HSV, in Freiburg und in Mönchengladbach. © Maike Lobback Jonathas: 1 Tor. Der Brasilianer erzielte gleich in seinem Debüt gegen Schalke den Siegtreffer. Ihlas Bebou: 1 Tor. Der Rechtsaußen aus Togo staubte bei seinem Heimdebüt gegen den HSV zum 2:0 ab. © Maike Lobback Salif Sané: 1 Tor. Der Senegalese traf bei der 1:2-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt. © Maike Lobback

"Wir verlassen uns zu sehr auf Harnik" „Wir brau­chen wei­te­re Spie­ler, auch aus dem zen­tra­len Mit­tel­feld oder auf den of­fen­si­ven Außen, die tor­ge­fähr­lich wer­den und auch zum Ab­schluss kom­men und Tore ma­chen“, forderte Breitenreiter. „Mo­men­tan sind wir – ich möch­te nicht sagen leicht aus­zu­rech­nen –, aber im Grun­de ver­las­sen wir uns sehr auf Mar­tin Har­nik.“ Und wenn der Top-Torjäger mal keinen guten Tag erwischt wie gegen Frankfurt, dann herrscht Flaute im 96-Sturm. Gefordert sind ganz besonders Niclas Füllkrug und Jonathas, die beide schon an der Seite von Harnik stürmten. Noch ohne Torerfolg in dieser Saison ist Füllkrug. Auch in der vergangenen Saison brauchte der 24-Jährige eine lange Anlaufzeit. Erst nach dem Trainerwechsel von Daniel Stendel zu Breitenreiter kam der Angreifer in Fahrt. In den entscheidenden Spielen der Endphase traf er dreimal und hatte unter anderem mit seinem Kopfballtor zum 1:0-Sieg im Derby gegen Eintracht Braunschweig großen Anteil am Aufstieg. In der Bundesliga ist Füllkrug hingegen seit 481 Minuten ohne Torerfolg.

Die nächsten Gegner von Hannover 96 im Überblick: Samstag, 21. Oktober, 15.30 Uhr: FC Augsburg - Hannover 96. © dpa Mittwoch, 25. Oktober, 18.30 Uhr: DFB-Pokal, 2. Runde: VfL Wolfsburg - Hannover 96. © dpa Samstag, 28. Oktober, 15. 30 Uhr: Hannover 96 - Borussia Dortmund. © dpa Samstag, 4. November, 15.30 Uhr: RB Leipzig - Hannover 96. © dpa Sonntag, 19. November, 18 Uhr: Werder Bremen - Hannover 96. © dpa Freitag, 24. November, 20.30 Uhr: Hannover 96 - VfB Stuttgart. © dpa Samstag, 2. Dezember, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Hannover 96. © dpa 15. Spieltag (noch nicht terminiert): Hannover 96 - TSG Hoffenheim. © dpa 16. Spieltag (noch nicht terminiert): Hertha BSC - Hannover 96. © dpa 17. Spieltag (noch nicht terminiert): Hannover 96 - Bayer Leverkusen. © dpa

Immerhin schon ein Tor auf dem Konto hat Jonathas. Der Brasilianer traf bei seinem Debüt gegen Schalke, musste nach dem 1:1 in Wolfsburg jedoch bis zu seinem Kurzeinsatz gegen Frankfurt verletzungsbedingt vier Wochen pausieren. Wie viel Torgefahr in einem fitten Jonathas steckt, werden die nächsten Spiele zeigen. Auch von Karaman und Klaus kommt zu wenig Füllkrug ist nicht der einzige 96-Profi, dem die Torgefahr in der Bundesliga bislang abhanden gekommen ist. Auch den Außenstürmer Kenan Karaman und Felix Klaus, die in der 2. Liga jeweils sechs Treffer erzielten, ist noch nichts Zählbares gelungen. Selbstbewusste Dribblings, wie bei seinem Tor gegen den VfB Stuttgart, sieht man bei Klaus kaum noch. Und Karaman konnte sich mit seiner Kopfball- und Schussstärke nur selten einmal gefährlich in Szene setzen. Das gilt auch für das zentrale 96-Mittelfeld. Das erledigt seinen Job in der Defensive sehr ordentlich, doch am oder im gegnerischen Strafraum tauchen Pirmin Schwegler, Marvin Bakalorz und Waldemar Anton nur selten auf. Schwegler hat seine Stärken im Spielaufbau und schießt starke Standards, Bakalorz ist viel mehr Abräumer als Volltrecker. Am torgefährlichsten von diesem Trio ist Anton, der in der vergangenen Saison immerhin zweimal traf. Was 96 dringend braucht, ist Hilfe für Harnik. Von wem auch immer.

Die zehn besten Torjäger von Hannover 96 Walter Rodekamp - 44 Tore: Rodekamp spielte von 1963 bis 1968 bei Hannover 96 in der 1. Bundesliga. Beendete 1974 seine Karriere und verstarb 1998 viel zu früh im Alter von 57 Jahren. © imago/Horstmüller Daniel Stendel - 45 Tore: In 199 Spielen für Hannover 96 erzielte der Angreifer 45 Tore in der 1. und 2. Bundesliga. Stendel kam 1999 vom FC Gütersloh und feierte mit den "Roten" den Erstligaaufstieg. © imago/Sämmer Didier Ya Konan - 46 Tore: Der Stürmer aus der Elfenbeinküste spielte von 2009 bis 2014 sowie von 2015 bis 2016 bei den "Roten". © imago/fishing4 Willi Reimann - 49 Tore: Kam 1970 aus Bremerhaven nach Hannover und absolvierte 122 Spiele. Öfter trug er nur noch das Trikot des Hamburger SV. 1981 beendete Reimann seine Karriere in Kanada. © imago/Horstmüller Peter Hayduk - 50 Tore: Hayduk spielte gleich zweimal für die "Roten" und beendete 1983 seine Karriere bei 96. Bis zur Saison 2016/17 war der 63-Jährige Co-Trainer beim Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen. © imago/Rust Frank Hartmann - 50 Tore: Spielte von 1981 bis 1985 und von 1986 bis 1990 bei den Niedersachsen. Hartmann beendete 2000 seine Karriere beim TSV Havelse. © imago/Rust Vladan Milovanovic - 51 Tore: Der Serbe spielte von 1996 bis 1998 bei Hannover in der Regionalliga Nord und feierte mit den "Roten" den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Milanovic spielte später noch für Eintracht Braunschweig und Arminia Hannover. 2003 beendete der Angreifer seine Karriere. © imago/Rust Siegfried Reich - 70 Tore: Reich wechselte 1985 aus Bielefeld an die Leine und absolvierte in vier Jahren 144 Spiele für Hannover 96. © imago/Rust Hans Siemensmeyer - 76 Tore: Spielte seit 1965 fast zehn Jahre für Hannover 96 in der 1. Bundesliga. Beendete 1975 seine Karriere beim TSV Havelse. © imago/Horstmüller Dieter Schatzschneider - 138 Tore: Niemand traf so häufig im Trikot von Hannover 96 wie Dieter Schatzschneider. In 182 Spielen erzielte er 138 Treffer - das macht einen Schnitt von 0,76 Toren pro Spiel. Insgesamt dreimal spielte der Angreifer für 96, zuletzt in der Saison 1989/90. Heute ist er als Scout für den Zweitligisten tätig. © imago/Rust

