Vor Aufstiegs-Duell: Kapitän wieder an Bord – 96 mit Offensiv-Plan oder Derby-System?

Nur noch drei Tage bis zum Kracher gegen Stuttgart – und von 96 gibt es gute Nachrichten. Manuel Schmiedebach (Wa­denprellung), Noah Sarenren-Bazee (Kniereizung) und Philipp Tschauner (Infekt) haben Verletzungen und Krankheit auskuriert und gestern mittrainiert. Damit hat Trainer André Breitenreiter mehr personelle Möglichkeiten als zu­letzt. Aber wie sieht sein Matchplan aus? Greift Breitenreiter wieder zum Derby-System?

Warnung vor Terodde und Maxim

Gegen Braunschweig hatte der 96-Trainer mit dem eigentlich defensiven Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz im offensiven Mittelfeld eine zusätzliche Sicherung eingebaut. Waldemar Anton und Manuel Schmiedebach bildeten die Ab­räumabteilung. Da Schmiedebach anders als zuletzt in Heidenheim zur Verfügung steht, könnte Breitenreiter erneut auf die Sicherheitsvariante setzen. Das könnte der ideale Bremsklotz sein, um die Stuttgarter Tormaschine zu stoppen. „Auf Simon Terodde und Alexandru Maxim muss 96 aufpassen“, warnte VfB-Legende „Buffy“ Ettmayer beim „NP-Anstoß live“.

Terodde hat 23 Tore erzielt, er ist die Aufstiegsversicherung der Stuttgarter. „Er ist auch abhängig von der Mannschaft“, weiß Martin Harnik, „wenn wir das Mittelfeld des VfB unter Kon­trolle bringen, dann wird er auch nicht so viele Bälle bekommen, die er braucht.“

Sollte 96 also eher vorsichtig beginnen? „Nein, auf gar keinen Fall“, meint Dieter Schatzschneider, „die Stuttgarter sind hinten verwundbar, wenn sie Schwächen ha­ben, dann haben sie die in der Abwehr.“ Der beste Zweitligatorjäger aller Zeiten plädiert für einen offensiven Matchplan gegen die offensivstarken Stuttgarter. „Wir müssen die hinten unter Druck setzen“, wünscht sich Schatzschneider, „am besten mit derselben Aufstellung wie in Heidenheim.“

Mit Harnik und Niklas Füllkrug angreifen, rechts offensiv mit Felix Klaus, links mit Edgar Prib. Dahinter räumen Waldemar Anton und Marvin Bakalorz im defensiven Mittelfeld auf. Für Schmiedebach bliebe erst mal nur die Bank, wie auch für Sarenren-Bazee. Die 96-Rakete könnte als Stuttgart-Schreck eingewechselt werden – beim Hinspiel hatte sie das Siegtor vorbereitet.