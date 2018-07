96 sucht den Füllkrug-Sturmpartner: Das ist der Stand bei Wood und Hrgota

Hannover 96 will sich weiterentwickeln und nichts mit dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga zu tun haben. Daher setzt Trainer André Breitenreiter in der Vorbereitung auf Ballbesitzfußball – mehr Offensivkraft für mehr Erfolg. Doch während im Trainingslager an der Nordsee ordentlich Wind über den Platz weht, herrscht in Sachen Sturm-Transfers aktuell eher ein laues Lüftchen.