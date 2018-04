Hannover 96 live: Das ist die Aufstellung der Roten gegen Werder Bremen

The trend is not your friend. Hannover 96 ist in den letzten Wochen mit fünf Niederlagen am Stück in eine Abwärtsspirale geraten, die das Team von André Breitenreiter den Abstiegsrängen gefährlich nahe gebracht hat. Genau jetzt kommt zum Nordderby der SV Werder Bremen nach Hannover. Und die Hanseaten bringen eine Topform mit. In den letzten fünf Spielen verlor der SVW überhaupt nicht (vier Siege, ein Unentschieden). Bekommen die Roten trotzdem eine Trendwende hin? Im Liveticker erfahrt ihr es.