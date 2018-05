Transfer bestätigt: Hannover 96 leiht Takuma Asano für ein Jahr aus

Hiroshi Kiyotake . Flink, dribbelstark, spielintelligent - diese Eigenschaften bewies der kleine Japaner in 55 Bundesliga-Spielen für die Roten. In denen gelangen ihm zehn Tore und elf Vorlagen. Für 6,5 Millionen Euro kaufte ihn der FC Sevilla im Jahr 2016 Hannover 96 ab.

Hiroki Sakai erlebte glorreiche Zeiten in der Landeshauptstadt. 102 Spiele bestritt er für Hannover 96 in der Bundesliga, drei in der Europa League, sieben im DFB-Pokal. Dann ging der Rechtsverteidiger zu Olympique Marseille.

Alexander Borodjuk bejubelte drei Treffer für Hannover 96 in einem Jahr (1996/97). Nach 16 Spielen ging der Russe zurück in die Heimat zu Lokomotive Moskau.

​Asano traf nur gegen 96

Takuma Asano ist Stürmer, netzte in der vergangenen Saison in 15 Partien aber nur ein einziges Mal für den VfB, und das ausgerechnet gegen die Roten. Diese Einsätze waren allerdings allesamt in der Hinrunde, in der Rückserie lief der schnelle Dribbler gar nicht mehr auf. Für die japanische Nationalmannschaft kickte er 17-mal. Ob er mit zur Weltmeisterschaft in Russland fährt, ist noch unklar, weil die Japaner in Aufgebot vorerst geheimhalten.