Hannover 96: Takuma Asano und Bobby Wood starten in Hannover mit viel Lob

An Zuspruch vom Trainer hat es an ihrem ersten Arbeitstag bei 96 nicht gemangelt. „Sehr gut, Bobby“, lobte André Breitenreiter den neuen Stümer. Und auch Takuma Asano bekam mehrfach Beifall für gelungene Aktionen.

Na gut, es war „nur Techniktraining zum Reinkommen“ am Vormittag, mit vielen Passfolgen. Aber Breitenreiter wusste ja auch schon vorher, was er an den beiden Neuen hat: „Wir haben uns für sie entschieden, weil wir von ihnen überzeugt sind.“