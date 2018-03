Was für eine Woche für Linton Maina: 96-Talent erzielt erstes Tor für die deutsche U19 (mit Video!)

Bei Linton Maina läuft es derzeit richtig gut. Am Sonntag erst feierte er gegen Borussia Dortmund sein Bundesliga-Debüt und nur drei Tage später erzielte der 18-Jährige in seinem sechsten Einsatz seinen ersten Treffer für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Ihm dürfte es egal sein, dass sein Schuss in der 56. Minute noch leicht abgefälscht wurde. Am Ende gewann die deutsche U19 souverän mit 3:0 gegen Schottland.