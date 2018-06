Hannover 96 testet gegen Wacker Nordhausen - und Kult-Bartträger Marco Sailer

Hannover 96 hat das vierte Testspiel perfekt gemacht. Die Roten empfangen am Mittwoch, 18. Juli, Wacker Nordhausen im Eilenriedenstadion. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Die Nordhäuser schafften es in der vergangenen Saison auf den zweiten Platz in der Regionalliga Nordost - hinter den späteren Aufsteiger Energie Cottbus.

Im Kader von Trainer Volkan Uluc stehen einige bekannte Namen. Unter anderem spielt Marco Sailer, der einst in der Bundesliga für den SV Darmstadt 98 in der Bundesliga kickte, für Wacker Nordhausen. Allerdings gehört der 32-jährige Kult-Bartträger nicht mehr zum ersten Aufgebot des Viertligisten und lief in der vergangenen Saison hauptsächlich für die Reserve in der Thüringen-Liga auf.

Außerdem trägt Luas Scholl das Wacker-Trikot. Der Sohn des früheren Bayern-Spielers Mehmet Scholl spielt eine deutlich größere Rolle als Sailer. Er machte in der vergangenen Saison 22 Spiele und schoss zwei Tore.