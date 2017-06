Nächster Test in der Region fix: Hannover 96 spielt jetzt auch gegen Egestorf/Langreder

Das vierte Testspiel von Hannover 96 gegen einen regionalen Vertreter steht fest. Nach dem HSC Hannover, SV Ramlingen/Ehlershausen und dem TSV Havelse testet Hannover 96 auch gegen den Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Anpfiff ist am 2. August um 18 Uhr im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen. Es ist das vorletzte Testspiel vor dem Ligastart.

Am 2. August testen die "Roten" beim Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Anpfiff im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen ist um 18 Uhr. Es ist das vorletzte Testspiel vor dem Ligastart.

Beim Trainingslager in St. Peter-Ording macht Hannover 96 einen kurzen Abstecher zum ETSV Weiche Flensburg. Am 6. Juli ist um 18.30 Uhr Anstoß beim Regionalligisten.

Das erste Testspiel der Vorbereitung absolviert Hannover 96 am 2. Juli beim Landesligisten HSC Hannover im Stadion an der Constantinstraße. Anpfiff ist um 18 Uhr. Unter Thomas Schaaf hatten die Roten zuletzt beim HSC getestet.

Der frischgebackene Erstligist kommt zwei Tage zuvor aus dem Trainingslager im österreichischen Velden zurück. Hannover 96 testete zuletzt im September 2015 gegen den Viertligisten. Das Benefizspiel zugunsten der Robert-Enke-Stiftung gewannen die Roten mit 6:0. Artur Sobiech erzielte an diesem Tag vier Tore. Zuletzt traf die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann auf die Zweitvertretung von 96 in der Regionalliga Nord.

Am 1. Juli beginnt der Vorverkauf für das Testspiel (hier erfahrt ihr mehr zu 96-Tests in der Region). Tickets gibt es an verschiedenen Vorverkaufsstellen, sicher aber in der Geschäftsstelle der Hannoverschen Volksbank in Barsinghausen. Ein Stehplatz im Vorverkauf kostet 10 Euro, der Sitzplatz 15 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen sechs Euro. Die Karten an der Abendkasse sind zwei Euro teurer.