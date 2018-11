96-Generalprobe vor Rückrundenstart: Testspiel gegen Heracles Almelo

3. Wilfried Ahnefeld (19 Jahre, 20 Tage): Der Stürmer absolvierte nur 10 Spiele in der Bundesliga - jedoch alle für 96. Gegen Schalke 04 erzielte er in der Saison 1967/68 sein erstes und einziges Tor in Deutschlands höchster Spielklasse. Nach fünf Jahren Pause wechselte er 1974 zum VfL Wolfburg in die zweite Liga. © imago