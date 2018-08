Jetzt im Livestream: Hannover 96 testet gegen den Wolfsberger AC

Am Mittwoch wird es zum ersten Mal ernst in Österreich. Hannover 96 testet in der Lavanttal-Arena gegen den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC.

Gespielt wird über zweimal 60 Minuten. Trainer André Breitenreiter wird jeweils zwei unterschiedliche Mannschaft spielen lassen, um allen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen.