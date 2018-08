Nahezu unbesiegbar: Die Testspiel-Bilanz von Hannover 96 (in der Galerie!)

Neun Spiele, 24 Punkte: Wenn Hannover 96 mit dieser Bilanz in die neue Bundesliga-Saison starten würde, wären die Stimmen an der Leine, die vom Abstieg sprechen, schnell verstummt. Aber leider haben die Roten bisher noch keinen Punkt 2018/19 geholt, denn für die sehr gute Bilanz in den Testspielen kann sich das Team von André Breitenreiter nichts kaufen. Trotzdem wird der Trainer viele positive Eindrücke aus Siegen gegen, teils hochkarätige, Mannschaften gewonnen haben. Wenige Tage vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal ist es Zeit für die 96-Testspiel-Bilanz - in unserer Galerie.