96-Meinung: Doll muss 96 im Schnelldurchgang neu justieren, doch retten kann er

Der Traum schien sich zu erfüllen – endlich hat 96 wieder eine Identifikationsfigur. Ein Trainer, der wie Volker Finke in Freiburg eine Ära prägt. Mit dem die von allen Klubs so ersehnte Konstanz erreicht werden kann. Dazu war der Vertrag mit Breitenreiter vorzeitig bis 2021 verlängert worden – er wäre ansonsten im Juni ausgelaufen.

Thomas Doll trat seine erste Station als Profi-Trainer beim Hamburger Sv in der Saison 2004/05 an. Am 18. Oktober 2004 übernahm der Trainer der zweiten Mannschaft des HSV den Posten des geschassten Klaus Toppmöller. Nach nicht ganz zweieinhalb Jahren, am 1. Februar 2007, und 111 Spielen auf der Trainerbank trennten sich die Wege des ehemaligen HSV-Spielers. ©

Doll als "Retter" kein Unbekannter

Im Trainingslager in der Winterpause hätte der neue Trainer Zeit gehabt, die Mannschaft kennenzulernen und neu zu justieren. Jetzt muss es Thomas Doll im Schnelldurchgang schaffen. Schon am Freitag im Heimspiel gegen Leipzig soll die Wende eingeleitet und gepunktet werden. Das ist viel verlangt von einem Trainer, der seit elf Jahren nicht mehr in der Bundesliga gearbeitet hat. Aber Rettung kann der Ex-Nationalspieler – den HSV und Dortmund hat er ganz unten übernommen und in der Liga gehalten. Dolls Aufgabe ist kurzfristiger als die von Breitenreiter – er soll keine Ära prägen, sondern nur in 15 Spielen den Sturz in die zweite Liga verhindern. Viel Glück dabei.