"FC Dollywood": Die Netzreaktionen auf die Doll-Verpflichtung

Thomas Doll trat seine erste Station als Profi-Trainer beim Hamburger Sv in der Saison 2004/05 an. Am 18. Oktober 2004 übernahm der Trainer der zweiten Mannschaft des HSV den Posten des geschassten Klaus Toppmöller. Nach nicht ganz zweieinhalb Jahren, am 1. Februar 2007, und 111 Spielen auf der Trainerbank trennten sich die Wege des ehemaligen HSV-Spielers. ©