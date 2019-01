Am Sonntag wurde Gewissheit, was spätestens nach der 1:5-Niederlage bei Borussia Dortmund festzustehen schien: Hannover 96 trennte sich von Aufstiegstrainer André Breitenreiter .

Nach SPORTBUZZER-Informationen ist der Top-Favorit auf die Breitenreiter-Nachfolge Thomas Doll. Auch Steven Cherundolo soll eine wichtige Rolle spielen, eventuell als Co-Trainer.

Manager Horst Heldt kündigte noch für diesen Sonntag eine Entscheidung an.

Thomas Doll spielte als Profi in den 1980er Jahren unter anderem für Hansa Rostock und den BFC Dynamo, mit dem er zweimal DDR-Meister wurde. Nach der Wende war er unter anderem für Eintracht Frankfurt, den SSC Bari und den Hamburger SV am Ball.

Auch seine Trainerlaufbahn begann der heute 52-Jährige beim HSV. Seine nächste Station war der letzte 96-Gegner Borussia Dortmund, wo er eine im Gedächtnis gebliebene Pressekonferenz gab ("da lache ich mir doch den Arsch ab").

Zuletzt trainierte Doll Genclerbirligi in der Türkei, Al-Hilal Riad in Saudi Arabien und Ferencváros Budapest in Ungarn.