Hannover 96 bestätigt: Thomas Doll wird neuer Cheftrainer 

Am Montag um 15 Uhr leitet Doll sein erstes Training in Hannover.

Hannover 96 setzt im Kampf um den Klassenerhalt auf die Dienste des ehemaligen HSV- und BVB-Trainers Thomas Doll. Der 52-Jährige übernimmt den Tabellensiebzehnten mit sofortiger Wirkung und unterzeichnet einen Vertrag bis 2020, der auch für die 2. Liga gilt. Co-Trainer wird Dolls langjähriger Assistent Ralf Zumdick. Viele Fans hatten auf Steven Cherundolo als Co-Trainer gehofft. Seine Name taucht in der Mitteilung von Hannover 96 allerdings nicht auf.

"Als ehemaliger Fußballer weiß Thomas, wie die Spieler ticken", wird Manager Horst Heldt zitiert. Er ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon überzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie benötigt, um die Wende zu schaffen."

Andre Breitenreiter war seit dem 20. März 2017 Trainer von Hannover 96. Unter ihm gelang die Rückkehr in die Bundesliga sowie der anschließende Klassenerhalt. Am 27. Januar 2019 gab der Verein die Trennung bekannt. Aus 19 Bundesligaspielen hatten die Roten nur elf Punkte geholt. © imago/

Thomas Doll: Seine Stationen als Spieler und Trainer

Thomas Doll spielte als Profi in den 1980er Jahren unter anderem für Hansa Rostock und den BFC Dynamo, mit dem er zweimal DDR-Meister wurde. Nach der Wende war er unter anderem für Eintracht Frankfurt, den SSC Bari und den Hamburger SV am Ball.

Auch seine Trainerlaufbahn begann der heute 52-Jährige beim HSV. Seine nächste Station war der letzte 96-Gegner Borussia Dortmund, wo er eine im Gedächtnis gebliebene Pressekonferenz gab ("da lache ich mir doch den Arsch ab").

Zuletzt trainierte Doll Genclerbirligi in der Türkei, Al-Hilal Riad in Saudi Arabien und Ferencváros Budapest in Ungarn.