Hannover 96: Thomas Doll kann Abstiegskampf in der Bundesliga

In Hamburg haben sie auch nach weit mehr als zehn Jahren noch gute Erinnerungen an Thomas Doll. Als der frühere Nationalspieler den HSV im Oktober 2004 übernahm, standen die Hamburger auf dem letzten Tabellenplatz. In der Endabrechnung gab es Rang acht. Abstiegskandidaten kann Doll, den HSV führte er sogar zweimal nach Europa. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über die Trainer-Vita des 52-Jährigen.

Thomas Doll trat seine erste Station als Profi-Trainer beim Hamburger SV in der Saison 2004/05 an. Am 18. Oktober 2004 übernahm der Trainer der zweiten Mannschaft des HSV den Posten des geschassten Klaus Toppmöller. Nach nicht ganz zweieinhalb Jahren, am 1. Februar 2007, und 111 Spielen auf der Trainerbank trennten sich die Wege des ehemaligen HSV-Spielers. ©

Mit dem HSV in die Champions League

Die HSV-Bilanz des ehemaligen Mittelfeldspielers, der in den frühen 90ern auch für Lazio Rom auflief, lässt sich sehen: Aus dem Abstiegs- machte er einen Europakandidaten. 111 Partien als Trainer, in der Bundesliga ein Schnitt von 1,65 Punkten pro Spiel, sogar mal Platz drei in der Liga. Das brachte die Quali für die Champions League. Doll saß fast zweieinhalb Jahre auf der HSV-Trainerbank, die eigentlich als Schleudersitz gilt. So lange wie nach ihm kein Coach mehr in der Hansestadt. Nachdem viele Leistungsträger den Klub verlassen hatten, musste später auch Doll gehen.

Nur einen Monat nach seiner Kündigung in Hamburg im Februar 2007 heuerte er in Dortmund an und bewahrte auch den BVB locker vorm Abstieg. Eine Saison später schaffte er es ins DFB-Pokalfinale, trat nach der Spielzeit aber wegen einer mittelmäßigen Platzierung in der Bundesliga mit Rang 13 zurück.