Hannover 96: Klose oder Djilobodji, die Anwehrkandidaten im SPORTBUZZER-Check

Timm Klose (30), 1,95 Meter, Norwich City. Die Karriere: Der in Frankfurt geborene Klose fühlt sich in Norwich inzwischen wie zu Hause. Er wuchs in der Fußball-Akademie des FC Basel auf, der damalige Nürnberg-Manager Martin Bader holte ihn für 400 000 Euro im Jahr 2011 vom FC Thun in die Bundesliga. Zwei Jahre später wechselte der Stammverteidiger für vier Millionen Euro nach Wolfsburg, wurde zwar DFB-Pokalsieger 2015, aber nie wirklich Stammspieler in Wolfsburg. Das änderte sich mit dem Wechsel im Januar 2016 nach England. Norwich gab elf Millionen Euro für ihn aus.

Der Ruf: Klose geniet hohes Ansehen bei den Fans in Norwich, wo ein über ein halbes Dutzend Profis mit Deutschland-Erfahrung unter Vertrag stehen (Moritz Leitner, Teemu Pukki, Felix Passlack, Marco Stiepermann, Onel Hernandez, Mario Vrancic, Chrtistoph Zimmermann). Die Fans dichteten vor zwei Jahren sogar ein Liedchen für ihren Vize-Kapitän: "Don't leave us, Timmy!" Nach dem Abstieg 2016 wollte Klose unbedingt weg, aber Norwich stellte auf stur und ließ ihn nicht gehen. 87 Spiele hat Klose für Norwich gemacht. Sein deutscher Trainer Daniel Farke setzte bisher auf Klose, auch beim wilden 3:4 zuletzt gegen West Brom. Dennoch würde Norwich den Deutsch-Schweizer diesmal ziehen lassen. Im Pokalspiel (3:1 gegen Stevenage) am Dienstag gehört Klose nicht zum Kader. Sein Vertrag in Norwich gilt bis 2919.

Die Kosten: Zwei Millionen Euro Ablöse, 1,5 Millionen Euro Grundgehalt. Mit den Kosten muss 96 bei einem Transfer aus England leider leben. Der Nutzen: Klose ist kopfballstark, ein Anführer in der Abwehr mit viel Erfahrung (16 A-Länderspiele für die Schweiz) und solider Spielweise. Norwich spielte vorzugsweise mit Vierer-Abwehrkette, ab und zu Dreierkette. Sein unaufgeregter Stil ähnelt dem von Kevin Wimmer, er ist aber Rechtsfuß. Mit dem erfahrenen "Brexit"-Duo Klose/Wimmer im Rücken könnte Waldemar Anton sogar ins Mittelfeld rücken und vor der Abwehr abräumen. ​ Die Tendenz: Klose ist aktuell der 96-Topfavorit bei der Suche nach Kopfballstärke für die 96-Verteidigung.

Papy Djilobodji (29), 1,93 Meter, AFC Sunderland Die Karriere: Fünf Jahre lang war der Senegalese Top-Verteidiger beim FC Nantes. Er stieg mit dem Club in die erste französische Liga auf, ehe der FC Chelsea ihn 2015 für 3,5 Millionen kaufte. Dort spielte Papy ein halbes Jahr lang gar nicht. Bremen lieh ihn und profitierte von der spektakulären Spielweise. Am letzten Spieltag rettete Djibolodji Werder Bremen mit seinem Tor gegen Frankfurt (1:0) die Klasse. Er wechselte für 9,5 Millionen Euro von Chelsea nach Sunderland, spielte in der Hinrunde, in der Rückrunde gar nicht mehr. In der Saison 2017/2018 spielte er als Leihspieler in Dijon (30 Einsätze).

Der Ruf: In Frankreich war er ein Abwehrstar. In Sunderland ist Djilobodji unten durch. Nach einer einer nachträglich bestraften Tätlichkeit im Januar 2017 gegen West Broms Fletcher (vier Spiele Sperre) spielte er nicht mehr für Sunderland. Im Juli kehrte er nicht ins Training zu Sunderland zurück. Er hält sich allein fit. Club-Mehrheitseigner Stewart Donald erklärte inzwischen, dass Djilobodji nicht mehr bezahlt wird. Das m,acht schon einiges aus: 142 000 Pfund verdient Djilobodji normalerweise im Monat. Sein Vertrag läuft bis 2020. Fragt man in Bremen, haben die Werder-Fans ihren Papy immer noch lieb wegen des Rettungstores gegen Frankfurt. Die Kosten: Wahrscheinlich keine Ablöse. Djilobodji geht mit der Forderung von 2,5 Millionen Euro pro Jahr in den Transferpoker.